سجل مميز لمدرب منتخب الإمارات ضد خصوم الأبيض في آسيا

المصدر: البيان

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يمتلك باولو بينتو المدرب الحالي لمنتخب الإمارات، خبرةً تدريبيةً سابقةً ضد معظم خصوم الأبيض في المجموعة الثالثة من كأس آسيا 2023.

وكانت القرعة أوقعت منتخب الإمارات في مجموعةٍ تضم شقيقه الفلسطيني، ومنتخب إيران وهونغ كونغ، وتؤكد السجلات بأن بينتو الذي سبق له قيادة منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية، لم يواجه الفدائيين من قبل على مدار مسيرته التدريبية.

وعلى الجانب الآخر، خاض ابن العاصمة لشبونة ما يصل إلى 5 تجارب ضد كلٍ من المنتخب الإيراني القوي، ومنتخب هونغ كونغ، حينما كان مدرباً لكوريا الجنوبية، دون أن يتكبّد أي خسارة.

واصطدم بينتو في مشواره التدريبي بإيران 3 مرات، تعادل ذهابًا وخسر إيابًا في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقابل منتخب كوريا الجنوبية مع إيران في مباراةٍ وديةٍ قبل ذلك، انتهت بالتعادل 1/1.

أما منتخب هونغ كونغ، فواجه كوريا الجنوبية مرتين حينما كان بينتو على رأس الإدارة الفنية للأخير، ولم يعاني للتفوق عليه بنتيجة 2-0 و3-0.

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