"الأبيض الإماراتي" يواصل تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ في بداية مشواره في كأس آسيا

المصدر: البيان

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يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ في بداية مشواره في كأس آسيا، وتقام المباراة على استاد خليفة الدولي في السادسة والنصف من مساء الأحد 14 يناير "بتوقيت الإمارات"، وتأتي المباراة ضمن المجموعة الثالثة, التي تضم إلى جانبهما منتخبي ايران وفلسطين.

وتواصلت تحضيرات الأبيض بعد وصوله إلى الدوحة في الثامن من الشهر الجاري، بحصص تدريبية يومية ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق خطته الفنية ، كما وقف على حالة اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية لاختيار الأكثر جاهزية للتشكيلة الأساسية.

وعقد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، اجتماعات مع اللاعبين بصورة فردية وفي مجموعات، وعمل على معالجة بعض النقاط التي رافقت الأداء في التجارب الودية، والعمل على تعزيز الإيجابيات حتى يظهر المنتخب بالصورة المطلوبة في هذا المحفل القاري المهم.

من جانبه, أوضح علي صالح لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل، اكتمال استعدادات الأبيض لخوض المباراة الأولى في كأس آسيا، أمام هونغ كونغ، مؤكداً احترامه للمنافس، مبيناً أن كل المنتخبات الموجودة في المجموعة تملك الدافع, وتسعى للتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وأشار علي صالح إلى أن المنتخب الوطني حظي بإعداد جيد لهذه البطولة، بعد أن أقام معسكراً بالعاصمة أبوظبي تخللته تجربتين وديتين أمام كل من غيرقيزستان وعمان، مضيفاً أن المباراتين الوديتين حققتا الهدف المطلوب، بعد أن وجد معظم اللاعبين الفرصة للمشاركة في التجربتين، مضيفاً أن الجميع على أهبة الاستعداد ورهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت.

وقال عبد الله ادريس لاعب نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني، أن المباراة الأولى هي الأهم في مرحلة المجموعات، لأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويرفع الروح المعنوية لعناصر المنتخب، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في تحقيق نتيجة تعزز فرص الأبيض في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وقال: "كل تركيزنا في الوقت الراهن منصب على مواجهة هونغ كونغ، فتحضيراتنا سارت بشكل جيد، والتدريبات تواصلت بعد الوصول إلى الدوحة وسط روح معنوية عالية، وتنافس كبير بين اللاعبين من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية، وارتداء قميص المنتخب في مباريات كأس آسيا".

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