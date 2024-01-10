الكشف عن طاقم تحكيم المباراة الافتتاحية لكأس آسيا بين قطر ولبنان

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الطاقم التحكيمي للمباراة الافتتاحية من بطولة كأس آسيا، التي تلعب بين حامل اللقب قطر ولبنان، بعد غدٍ الجمعة على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ 88 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يدير المباراة الإيراني علي رضا فغاني، الذي يعتبر أحد أشهر حكام المباريات الآسيوية، فيما تم تعيين الثنائي الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي وارويك بيتشام كحكمين مساعدين، وسيكون الثنائي الكوري الجنوبي كو هيونج جين ويون جاي يول هما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي على التوالي.

وستكون الأسترالية إيفان شون روبرت هي حكم الفيديو المساعد (VAR)، بينما ستصبح مواطنتها كيت جاسيويتش أول حكمة على الإطلاق تشارك في مباراة في كأس آسيا عندما تتولى دورها كمساعد VAR.

وسيتولى فغاني إدارة مباراته الثالثة عشرة في كأس آسيا في ظهوره الرابع في البطولة، بعد أن أدار كحكم رابع لأربع مباريات في أول ظهور له في عام 2011، كما أدار خمس مباريات في عام 2015.

وحصل فغاني على جائزة أفضل حكم في آسيا عامي 2016 و2018، وبدأ رحلته التحكيمية في عام 1994 وأصبح حكماً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2008.

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