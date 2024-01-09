استاد لوسيل جاهز لافتتاح كأس آسيا 2023

المصدر: الدوحة - البيان

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يستعد استاد لوسيل الأيقوني للترحيب بالجماهير في افتتاح كأس آسيا AFC بقطر 2023، بعد غد الجمعة، حيث تنطلق مباراة الافتتاح في السابعة مساء مع لقاء يجمع منتخب قطر حامل اللقب، وممثل البلد المضيف مع منتخب لبنان، فيما يبدأ حفل افتتاح درة البطولات الآسيوية في الخامسة مساء.

وسيضم الاستاد منطقة للمشجعين، تتيح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي تقام على هامش البطولة، ومن ضمنها عروض وفقرات حية، إضافة إلى مناطق للألعاب وشاحنات الطعام. ويمكن للمشجعين لقاء عائلة تعويذة كأس آسيا AFC قطر 2023، الذين سيضفون مزيداً من التشويق والمرح على الأجواء الاحتفالية، خلال أيام المباريات.

ويُنصح المشجعون بالوصول مبكراً إلى الاستادات، التي تستضيف منافسات الحدث القاري، حيث سيتم فتح البوابات قبل خمس ساعات من انطلاق صفارة المباريات، وتتوفر تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية، يمكن تقديمها من أي جهاز محمول، كما أن بطاقة هيّا غير مطلوبة لدخول الاستادات، وسيوجد المتطوعون والعديد من فرق العمل في أنحاء الاستادات، لتقديم الدعم والمساعدة للمشجعين.

ويُوصى المشجعون بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بحضور المباريات، وستتم مشاركة قائمة بالمواد المحظورة على المنصات الرقمية للبطولة.

ويمكن الوصول إلى استاد لوسيل بسهولة عن طريق مترو الدوحة، من خلال استخدام الخط الأحمر إلى محطة مترو لوسيل، حيث يقع الاستاد على بعد 10 دقائق سيراً على الأقدام.

وبالنسبة للمشجعين، الذين يستقلون سياراتهم الخاصة للوصول إلى الاستاد، يتوفر خيار ركن السيارة والمشي، ويجب على المشجعين اتباع اللافتات الإرشادية لتحديد موقع أقرب موقف للسيارات. كذلك تتوفر تطبيقات تاكسي كروه، ومشاركة الرحلات في نقاط محددة لتحميل وتنزيل الركاب، والتي تقع على بعد20 دقيقة سيراً على الأقدام من الاستاد، ومن المتوقع أن يتم إغلاق بعض الطرق حول الاستادات في يوم مباراة الافتتاح.

وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في عامي 1988 و2011، ويتنافس في النسخة الثامنة عشرة من الحدث القاري 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في آسيا على الطريق للتتويج بلقب درة البطولات الآسيوية، مع 51 مباراة، تقام في تسعة استادات مشيدة، وفق أحدث المواصفات.

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