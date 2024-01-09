14 مدربا من إجمالي 24 ..المدرسة الأوروبية في التدريب تسيطر على الكرة الآسيوية بنسبة 58 %

المصدر: وام

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فرض المدربون الأوروبيون وجودهم بشكل واضح على منتخبات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، حيث يبلغ عدد المدربين الأوروبيين الذين يظهرون في قطر في غضون الأيام القليلة المقبلة، 14 مدربا من إجمالي 24 بنسبة تزيد عن 58%.

ويشارك 24 منتخباً في منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.

وبرغم أن البطولة تمثل المعترك الكروي الأكبر داخل القارة الآسيوية، إلا أن الحضور الآسيوي في هذه النسخة لم يتجاوز أكثر من 6 مدربين بنسبة 25% من مدربي البطولة.

وتفصيلا، اعتمدت ثلاثة منتخبات آسيوية فقط على مدربين مواطنين من بلدانهم وهم، المخضرم هاجيمي مورياسو مع منتخب اليابان ، و جراهام آرنولد مع منتخب أستراليا، وأمير قالينوي مع منتخب إيران.

كما اعتمدت 3 منتخبات أخرى على مدربين آسيويين من غير مواطنيهم، وهما منتخبا إندونيسيا وماليزيا، اللذان اعتمدا على مدربين من كوريا الجنوبية وهما شين تاي يونج، وكيم بان جون بالترتيب، ومعهم منتخب تايلاند الذي يعول على الياباني ماساتادا إيشي.

واعتمد 14 منتخبا على مدربين أوروبيين، كانت الغلبة فيهم للمدربين الإسبان والكروات بمعدل 3 مدربين من كل جنسية، حيث تولى المدربون الإسبان المسؤولية الفنية لمنتخبات قطر (تينتين ماركيز)، والعراق (جيسوس كاساس) والبحرين (أنطونيو بيتزي)، وتولى المدربون من الكروات المسؤولية الفنية لمنتخبات طاجكيستان (بيتار سيجارت)، والهند (إيجور ستيماك) وعمان (برانكو إيفانكوفيتش).

إضافة إلى 8 مدربين من جنسيات أوروبية مختلفة، بمعدل مدرب واحد من كل جنسية وهم البرتغالي باولو بينتو مع منتخب الإمارات، ومن مونتينجرو مبودراج رادولوفيتش مع لبنان، والصربي إكسندر يانكوفيتش مع الصين، والسلوفيني سرتيشكو كاتانيتش مع أوزبكستان، والنرويجي يورن اندرسن مع هونج كونج، والفرنسي فيليب تروسيه مع فيتنام، والألماني يورجن كلينسمان مع كوريا الجنوبية، والإيطالي روبرتو مانشيني مع السعودية، والسلوفاكي ستيفان تاركوفيتش مع قيرغيزستان.

كما تواجد مدربان من قارتي أفريقيا ومثلهما من أمريكا الجنوبية مع 4 منتخبات في البطولة وهم، التونسي مكرم دبوب مع منتخب فلسطين، والمغربي حسين عموته مع الأردن، إضافة إلى مدربين من الأرجنتين وهما أنطونيو بيتزي مع البحرين، وهيكتور كوبر مع سوريا.

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