كأس آسيا.. معدل أعمار منتخب الإمارات الأقل عربياً والخامس آسيوياً

المصدر: وام

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يتصدر منتخب الإمارات قائمة أقل معدل أعمار للاعبين في المنتخبات العربية المشاركة بنهائيات كأس آسيا، المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير الجاري، إلى 10 فبراير المقبل، فيما يحل خامسا من بين منتخبات القارة الآسيوية بشكل عام، وذلك طبقا للتحديثات الأخيرة لموقع “ترانسفير ماركت” والمتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، فيما يعد لاعبو المنتخب اللبناني الأكبر عمرا في البطولة.

وتقام منافسات كأس آسيا بمشاركة 24 منتخبا تم توزيعها على 6 مجموعات من بينها 10 منتخبات عربية، هي قطر(المستضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، والأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.

وطبقا للموقع، يعد لاعبو المنتخب الإندونيسي الأقل عمرا من بين اللاعبين المشاركين، بمعدل 24.3 عاما، يليهم لاعبو طاجيكستان بـ 24.7 عاما، ثم قيرغيزستان بـ 25.0 عاما، وفيتنام بـ 25.4 عاما، والإمارات خامسا بـ 26.00 عاما.

ويأتي المنتخب الياباني سادسا بمعدل 26.2 عاما، ثم العراق بـ 26.3 عاما، ثم أوزباكستان بـ 26.4 عاما، يليه منتخب السعودية بمعدل 26.7 عاما، ثم منتخب استراليا عاشرا بمعدل 27.1 عاما.

ويحل منتخب الهند في المركز العاشر من حيث أعمار اللاعبين بمعدل 27.3 عاما، ثم منتخب فلسطين بنفس المعدل، ومنتخب هونج كونج بـ 27.9 عاما، ثم الأردن بـ 28.00 عاما، وبنفس المعدل كل من منتخبي عمان، وكوريا الجنوبية، يليهم منتخب سوريا بـمعدل 28.2 عاما، ثم البحرين بنفس المعدل، ثم قطر بـ 28.3 عاما، ثم تايلاند بـ 28.5 عاما، ثم ماليزيا بـ 28.7 عاما، والصين بـ 29.2 عاما، وإيران بـ 29.5 عاما، وفي المركز الأخير يأتي منتخب لبنان بـ 29.9 عاما.

وفي ترتيب المنتخبات العربية، جاء خلف منتخب الإمارات، كل من منتخبات العراق، والسعودية، وفلسطين، وعمان، والأردن، والبحرين، وسوريا، وقطر، ولبنان، على الترتيب

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