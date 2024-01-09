علي مبخوت يستهدف رقماَ قياسياَ جديداً في كأس آسيا

المصدر: وام

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يتطلع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي مبخوت "33 عاماً" إلى تحقيق رقم قياسي جديد مع المنتخب الوطني، خلال مشاركته المقبلة في نهائيات كأس آسيا، والتي تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة 12 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبناً.

ومع تسجيله هدف الفوز لمنتخب الإمارات وقيرغيستان في المباراة الودية التي أقيمت بأبوظبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وصل مبخوت إلى 85 هدفاً مع المنتخب الوطني، متطلعاً إلى تسجيل المزيد في البطولة القارية.

ويشارك المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا بالمجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات هونغ كونغ، وفلسطين، وإيران.

وسجل علي مبخوت حتى الآن 9 أهداف في كأس آسيا، متساوياً مع القطري المعز علي، وبفارق هدف واحد عن الكوري الجنوبي لي دونج جوك، و5 أهداف عن الإيراني علي دائي، أبرز الهدافين.

وكان هدف علي مبخوت بمرمى منتخب البحرين في نسخة 2015 من كأس آسيا، والتي حل فيها منتخب الإمارات ثالثاً، هو الأسرع في تاريخ البطولة، وذلك بعد 14 ثانية فقط، وهي النسخة التي توج فيها بلقب الهداف بعدما سجل 5 أهداف، من بينهم هدفان في مرمى منتخب قطر، وهدف في مرمى كل من اليابان والعراق.

ويحتل علي مبخوت المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع منتخباتهم الوطنية على مستوى العالم، وذلك بعدما وصل إلى 85 هدفاً، خلف كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو 128 هدفاً، والإيراني على دائي 109 أهداف، والأرجنتيني ليونيل ميسي 106 أهداف، والهندي سونيل شيتري 93 هدفاً، والماليزي مختار داهيري 89 هدفا.ً

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