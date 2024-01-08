منتخب الإمارات يتصدر العرب.. 840 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخبات كأس آسيا

المصدر: وام

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بلغت القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، ما يقرب من 840 مليون يورو، حيث تصدر المنتخب الياباني قائمة أعلى المنتخبات المشاركة قيمة سوقية، فيما تصدر منتخب الإمارات قائمة المنتخبات العربية في البطولة القارية.

ويشارك 24 منتخباً في منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الثامنة عشر من بطولة آسيا، 839.21 مليون يورو، وفق آخر تحديث في يناير الجاري، وبعد إعلان قوائم المنتخبات المشاركة.

وتفصيلاً.. تصدر المنتخب الياباني، المرشح الأول للبطولة، ووصيف النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في 2019، قائمة أعلى منتخبات القارة قيمة تسويقية بـ 316.95 مليون يورو.

وينافس المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات العراق وفيتنام وإندونيسيا، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمنتخبات الثلاثة 26.81 مليون يورو.

ويأتي كل من منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بقيمة تسويقية 193 مليون يورو، ومنتخب إيران في المركز الثالث بـ51.58 مليون يورو، ومنتخب أستراليا في المركز الرابع بـ40.90 مليون يورو.

ويتصدر منتخب الإمارات قائمة أعلى المنتخبات العربية في البطولة من حيث القيمة السوقية، والمركز الخامس إجمالاً على مستوى القارة، بـ31.55 مليون يورو.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات فلسطين (6.50 مليون يورو) وهونغ كونغ (6.25 مليون يورو) وإيران (51.58 مليون يورو)، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه المجموعة 95.88 مليون يورو.

وعربياً يأتي المنتخب السعودي، ثانياً بـ 23.30 مليون يورو، والمنتخب السوري ثالثاً 16.53 مليون يورو، والمنتخب القطري رابعاً بـ15.90 مليون يورو، ومنتخب الأردن خامساً بـ13.18 مليون يورو، ومنتخب العراق سادساً بـ11.78 مليون يورو، ومنتخب البحرين سابعاً بـ9.68 مليون يورو، ومنتخب عمان ثامناً بـ7.50 مليون يورو، ومنتخب لبنان تاسعاً بـ7.43 مليون يورو، ومنتخب فلسطين عاشراً بـ6.50 مليون يورو.

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