انطلاق منصة إعادة بيع تذاكر كأس آسيا قطر 2023

المصدر: الدوحة – البيان

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أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 عن انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة القارية، التي تنطلق في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير 2024.

ويمكن للمشجعين الذين يرغبون بإعادة بيع تذاكرهم زيارة الموقع الإلكتروني Tickets.qfa.qa/afc2023 ، وتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم اختيار قسم "طلباتي" والذي يضم تذاكر المباريات التي قاموا بشرائها سابقاً واختيار التذاكر التي يرغبون بطرحها للبيع مجدداً، ولن يكون بمقدورهم التراجع عن عملية إعادة البيع.

يشار إلى أن التذاكر التي تم شراؤها أو إعادة بيعها عبر قنوات البيع غير المصرح بها ليست صالحة وتخضع للإلغاء في أي وقت وبدون إشعار مسبق.

وتتوفر جميع تذاكر كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية، ويمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال. كما أن بطاقة "هيّا" غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.

وتستضيف قطر البطولة الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، مع مشاركة 24 منتخباً من أفضل المنتخبات على مستوى القارة. وتقام مباريات البطولة في استادات كأس العالم وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة الآسيوية، التي ستشهد 51 مباراة في 9 استادات.



وتم تجهيز كافة الاستادات التي تستضيف منافسات البطولة، بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق. واستقطبت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة 6 آلاف متطوع لتقديم الدعم في 20 مجالاً من العمليات التشغيلية للحدث الآسيوي المرتقب.

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