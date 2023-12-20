تطبيق نظام التسلل شبه الآلي للمرة الأولى في كأس آسيا

المصدر: المنامة - أ ف ب

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تشهد نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في قطر مطلع العام المقبل، تطبيق نظام التسلل شبه الآلي وذلك للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد الآسيوي للعبة، في خطوة من شأنها تعزيز التطبيق الكامل لحكم الفيديو المساعد (الفار)، في أعقاب النجاح الذي رافق اعتماد هذه التقنية اعتباراً من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية 2019.

وسيصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام. وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك حسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي صادق عليها مجلسه العالمي، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير المقبلين.

ويعتمد النظام على استخدام 13 كاميرا يتم توزيعها في أرجاء الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

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