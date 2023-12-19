موعد طرح الدفعة الثالثة من تذاكر كأس آسيا

المصدر: البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، طرح الدفعة الثالثة من تذاكر المباريات، غدًا الأربعاء، بأسعار تبدأ من 25 ريال قطري لمباريات دور المجموعات.

وكانت المرحلتين الأولى والثانية من التذاكر شهدت إقبالاً واسعًا من المشجعين مع تصدّر قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء لتذاكر البطولة القارية.

وتتوفر جميع تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 على شكل تذاكر رقمية، يمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال. كما أن بطاقة "هيّا" غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، مع مشاركة 24 منتخبًا من أفضل المنتخبات في القارة على الطريق للفوز باللقب في استادات كأس العالم.

وتشهد البطولة الآسيوية 51 مباراة في 9 استادات خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، فيما يحتضن استاد لوسيل المونديالي مباراتي الافتتاح والنهائي.

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