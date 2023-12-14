منها بيانات المباريات والتتبع الإلكتروني.. تكنولوجيا جديدة لمنتخبات كأس آسيا

المصدر: وكالات

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أعلن آندي روزبورج المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إطلاق عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة بقطر، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وقال رزبورج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في معرض ندوة لمدربي المنتخبات المشاركة: "سيتم توفير ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية بالإضافة إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، تأكيداً على رؤية الاتحاد الآسيوي في ضمان نجاح فرقه في البطولات الكبرى".

ونظم الاتحاد القاري ندوة تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية في آسيا عبر تقنية فيديو الاتصال المرئي قبل شهر واحد على انطلاقه أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وهدفت الندوة التي حضرها المديرون الفنيون والمدربون المساعدون ومحللو الأداء في المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إطلاع جميع المنتخبات الـ 24 المشاركة على الجوانب الفنية الكثيرة التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال كأس آسيا.

وأوضح روزبورج: "عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فقد قطعنا شوطاً طويلاً وهناك الكثير مما يمكننا القيام به مع كمية البيانات المتاحة لنا. ويُمكننا استخدام هذه المعلومات المتوفرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة المزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع فرقنا في المستقبل".

كما سلط روزبورج الضوء على كيفية ظهور أبطال من جميع أنحاء القارة في النسخ الأربع الأخيرة من البطولة (العراق في عام 2007، واليابان في عام 2011، وأستراليا في عام 2015، وقطر في عام 2019)، مما يشير إلى التطور الشامل لهذه اللعبة الجميلة في آسيا.

وكان من أبرز ما شهدته الندوة عرض تقديمي عبر مسؤول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل الأداء والرؤى، هاري لوي، ومدير تكنولوجيا وبيانات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ريجيس بارديت، حيث شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.

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