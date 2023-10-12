‏إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر كأس آسيا

المصدر: الدوحة - العوضي النمر

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شهد اليوم الأول لطرح تذاكر بطولة كأس آسيا «الدوحة 2023»، التي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، إقبالاً كبيراً من الجماهير الراغبة في حضور ومشاهدة مباريات البطولة، وكان الإقبال الأكبر من جماهير منتخبات شرقي آسيا، وسيستمر البيع بشكل رسمي أمام الجماهير حتى موعد انطلاق المنافسات.

أسعار التذاكر

وأكد حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، التي تستضيفها قطر المرة الثالثة في تاريخها، أن التذاكر التي تم طرحها للبيع إلكترونياً فقط عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأن يكون البيع عبر مراحل متعددة وليس مرة واحدة فقط، لتسهيل مهمة حصول كل الجماهير على التذاكر ومتابعة فرقها طوال فترة البطولة.

وأوضح الكواري، أن أسعار التذاكر تبدأ من فئة 25 ريالاً قطرياً وهي الفئة الأقل سعراً في كل التذاكر وستكون متاحة في كل مباريات البطولة بلا استثناء، بداية من مرحلة دور المجموعات، وهناك العديد من الباقات الأخرى ومنها تذكرة المباراة الواحدة، وكذلك تذكرة الفريق في دور المجموعات لإعطاء المشجع العديد من الخيارات للحضور.

جوائز مالية

من جهة أخرى، حدد الاتحاد الآسيوي قيمة الجوائز المالية المقدمة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، وستبلغ ما يقرب من 15 مليون دولار أمريكي، وسيحصل المنتخب الفائز بلقب كأس آسيا على 5 ملايين دولار أمريكي إلى جانب الجائزة المخصصة للفائز باللقب، وينال الوصيف 3 ملايين دولار أمريكي، والمنتخبات التي تصل إلى الدور قبل النهائي ستحصل على مليون دولار لكل منها، كما تحصل جميع المنتخبات المشاركة في النهائيات الـ24 على 200 ألف دولار أمريكي.

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