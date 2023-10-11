موسى ماريجا ينافس نيمار على لقب أفضل أهداف الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف موسى ماريجا نجم فريق الشارقة، للمنافسة على لقب أجمل أهداف الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهدت الجولة الثانية تسجيل 59 هدفاً في 19 مباراة، حيث اختار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 أهداف، يمكن للجماهير المشاركة في التصويت عليها لاختيار الهدف الأجمل من بينها.

وعن هدف موسى ماريجا، قال الاتحاد الآسيوي:" خلال مباراة الشارقة مع الفيصلي الأردني، أرسل ميراليم بيانيتش تمريرة طويلة متقنة وصلت خلف الدفاع إلى موسى ماريجاأ الذي استقبل الكرة على صدره قبل أن يسدد من اللمسة الأولى في الشباك".

ويتنافس مع موسى ماريجا على هذا اللقب، كل من علي جاسم من فريق القوة الجوية العراقي، وجامشيد اسكندروف من نافباهور الأوزبكي، ونيمار من فريق الهلال السعودي، وتاليسكا من فريق النصر السعودي، و رونغراث بوميتشانتوك من فريق (بانكوك يونايتد التايلاندي)، و بول خوسيه مبوكو من فريق(اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي)، وعزيز بيهيتش من فريق (ملبورن سيتي الاسترالي)، و كينتو تاتشيبانادا من فرؤيق (كاوازكي فرونتال الياباني)، و عارف أيمن من فريق (جوهور دار التعظيم الماليزي).



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