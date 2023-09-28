استعداداً لكأس آسيا في قطر.. دبي تحتضن معسكر منتخب العراق مطلع يناير 2024

المصدر: دبي - علي شدهان

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تحتضن دبي، معسكر منتخب العراق الأول لكرة القدم، المقرر له في مطلع يناير 2024 قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا في قطر، حيث يلعب اسود الرافدين ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

وعمد الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اختيار دبي مكانا لمعسكر اسود الرافدين، نظرا لتمتعها ببنية رياضية متكاملة تساعد كثيرا على إتمام برنامج إعداد منتخب العراق لبطولة آسيا التي يعد الفوز بلقبها، أحد أبرز أهداف منتخب العراق الحائز على اللقب لمرة واحدة فقط في العام 2007.

وخلال معسكره في دبي، يخوض منتخب العراق لقاء دوليا وديا مرتقبا أمام نظيره الكوري الجنوبي، يؤمل أن يكون الأخير في سلسلة مراحل إعداد اسود الرافدين للحدث القاري الكبير، بعد خوض مباراتين أمام تايلاند والهند في كأس ملك تايلاند بنسخته الـ 49، والذي أحرزه العراق لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في البطولة التي تعد من بين أقدم البطولات الدولية الودية في القارة الآسيوية.

كما يخوض منتخب العراق مرحلة إعداد مهمة في أكتوبر المقبل بمشاركته في دولية الأردن التي تشارك فيها منتخبات الأردن وقطر وإيران إلى جانب العراق الذي يلاقي نظيره القطري، والفائز منهما يواجه في النهائي الفائز من مباراة الأردن وإيران.

ونجح منتخب العراق في تحسين ترتيبه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر أغسطس الماضي بحصوله على المركز الـ 69 عالميا، والسابع آسيويا بعد فوزه بلقب كأس دولية ملك تايلاند.

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