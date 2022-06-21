نهائي أبطال آسيا من مباراتين

المصدر: ( متابعة - ايهاب زهدي)

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة الدور النهائي لدوري أبطال آسيا من مباراتين ذهاباً وإياباً يومي 19 و26 فبراير 2023، بدلاً من مباراة واحدة كما جرى في آخر نسختين، وأشار الاتحاد، إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022، ستقام خلال من 3 إلى 10 فبراير 2023 بنظام التجمع، وسيتم الإعلان عن مكان إقامتها،لاحقاً.

ويستضيف الاتحاد الياباني، مباريات دور الـ16 يومي 18 و19 أغسطس المقبل، ومباراتا ربع النهائي 22 منه وقبل النهائي 25 أغسطس.

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