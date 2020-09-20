17 إصابة كورونا في صفوف الهلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد يستبعد نظرية المؤامرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ارفع عدد الإصابات المسجلة في صفوف نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 17 حالة، بينهم لاعبين وإداريين والجهاز الفني.

وكان الهلال قد أعلن يوم أمس السبت إصابة الثنائي سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو إضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي بفيروس كورونا، ويخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

وبحسب التقارير فإن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يأتي ضمن المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز والمدافع علي البليهي ومتعب المفرج.

وأثارت الإصابات الكثيرة النادي السعودي جدلاً واسعا في وسائل التواصل، وطالب عدد منهم إدارة الفريق بالانسحاب من دوري أبطال آسيا، في حين فضل الآخرون الاستمرار بالمنافسة.

بينما استبعد الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، "نظرية المؤامرة" بشأن إصابة معظم لاعبي "الزعيم" بفيروس كورونا أثناء مشاركتهم بدوري أبطال آسيا.

حيث طرح أحد المغردين في تويتر وجهة نظر على بن مساعد قال فيها: "ألف سلامة يا رب ... أميرنا ما تلاحظ وجود موظفي الفندق بجميع أقسامه وعدم تسجيل أي حالات لهم إيجابيه. رغم البعض منهم يكونوا قريبين من اللاعبين مثل خدمة الغرف والعالمين في توصيل الطلبات؟ بصراحه عجزت أفهم وش الوضع بالضبط".

ورد الأمير بن مساعد على التغريدة قائلا: "الله يحفظك ربما أصيب أحد من موظفي الفندق لا يمكن أن نعلم ذلك.. ولا أميل أبداً لأن هناك مؤامرة ولا أقول أنك تقول ذلك.. ولكن يكفي أن يصاب شخص في البعثة ويعدي آخر وهكذا ومعروف أن كورونا سريع الانتشار".

جدير بالذكر أن نادي الهلال قد تعادل في مباراته الماضية مع باختاكور الأوزبكي سلبياً في الجولة الرابعة ليرفع "الأزرق" رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا ليقترب الفريق من الوصول إلى دور الـ16.

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