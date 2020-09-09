الاتحاد الآسيوي يقدم موجزاً للإجراءات الطبية في دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم موجز طبي عبر تقنية الفيديو، بمشاركة أطباء الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، ومنسقي كوفيد-19، من أجل توضيح المعايير الطبية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، والتي سيتم تطبيقها عند استئناف منافسات دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء تقديم الموجز الطبي، استعداداً لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام مبارياتها في الدوحة، حيث يشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أولوية صحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والطواقم العاملة في المباريات.

وقال الدكتور غورتشاران سينغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مخاطباً المشاركين: "المعالجون في الفرق يمتلكون خبرات كبيرة، ولكن يجب أن نتذكر أننا نعمل في ظروف تجريبية غير مسبوقة، بسبب فيروس كوفيد-19، ولهذا تم وضع تعليمات صحية، ويجب أن نقوم باتباع هذه التعليمات".

وأضاف: "لا يمكن أن نتجاوز المعايير الصحية، ونحن نحمل مسؤولية الالتزام بهذه القواعد من أجل ضمان سلامة وانسيابية المنافسات، وآمل أن يساعدكم هذا الموجز على فهم التعليمات بصورة أفضل".

وكان الهدف الرئيس لهذا الاجتماع إطلاع أطباء الفرق ومنسقي كوفيد-19 على المعايير الطبية، والتي تتضمن إجراءات وقائية، وكذلك توضيح الفقاعة الطبية (التحرك المضبوط) طوال البطولة.

ومن ضمن الجوانب الأخرى التي تم تناولها الشؤون الخاصة بمكافحة المنشطات وبروتوكول فحص الكورونا، والذي يعتبر من ضمن المعايير الصارمة لضمان حماية صحة كل المشاركين في دوري أبطال آسيا.

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