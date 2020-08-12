مباريات دوري أبطال آسيا في موعدها

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه لا تأجيل لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والتي تقرر سابقاً إقامتها خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وجاء ذلك، للتأكيد على قرار الاتحادين الدولي "الفيفا" والآسيوي للكرة، بتأجيل تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، غير مرتبط بالمسابقات الآسيوية للأندية.

وأوضح الاتحاد القاري، أن مباريات المجموعات الأربعة لمنطقة غرب آسيا ستقام خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين، وحدد الملاعب التي تستضيف تلك التصفيات، والمشارك فيها أنديتنا الشارقة وشباب الأهلي والوحدة والعين.

كما أكد الاتحاد الآسيوي على إقامة مباريات مجموعات شرق آسيا في ماليزيا، إلى جانب المباريات الاقصائية التالية لنفس فرق تلك المجموعات، وبين أنه سيتم الإعلان عقب نهاية مباريات مجموعات غرب وشرق آسيا بدوري الأبطال، عن جدول مباريات الأدوار الاقصائية التالية وحتى المباراة النهائية.

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