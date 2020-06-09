قرعة آسيا للشباب والناشئين 18 الجاري في كوالالمبور

المصدر: دبي- العوضي النمر

يجري الاتحاد الاسيوي لكرة لقدم قرعة كأس اسيا للناشئين تحت 16 سنة والمقرر اقامتها في البحرين خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الحالي، وكاس اسيا تحت 19 عاما، المقرر اقامته في اوزباكستان، وذلك يوم الخميس 18 يونيو الجاري في مقره بالعاصمة الماليزية كولالمبور وستكون القرعة مغلقة ولن يشهدها ممثلو وسائل الاعلام.

ويشارك ستة عشر منتخبا في بطولة آسيا للشباب تحت 16 سنة 2020 في البحرين، من بينهم منتخب الامارات الذي يقوده المدرب الوطني ماجد سالم، ويواصل المنتخب تدريباته عن بعد حتي صدور قرار بالعودة للتدريبات الجماعية.

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