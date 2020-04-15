دوري الأبطل وكأس الاتحاد الآسيوي وراء الأبواب المغلقة

المصدر: أ ف ب

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدما هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن هناك احتمال بأن يحصل ذلك خلف أبواب مغلقة من دون جمهور.

وأعرب أمين الاتحاد الآسيوي، الماليزي ويندسور جون، عن ثقته بأن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للأندية سيستكملان بعد أن تسبب فيروس "كوفيد-19" بتوقفهما حتى نهاية يونيو على أقل تقدير. وأوضح "كلاهما سيستكملان هذا العام. لا يزال لدينا الوقت"، كاشفا بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوما بنهاية ابريل الحالي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة الثلاثاء تمديد تعليق منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو، موضحا "بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كل مبارياته ومسابقاته المقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو حتى اشعار آخر".

وأكد الاتحاد القاري انه "سيستمر في المشاركة والتشاور مع الاتحادات المشاركة في مسابقتي الاندية، وسيستكشف جميع الخيارات الممكنة لاكمال دور المجموعات في دوري ابطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي".