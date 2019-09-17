الهلال السعودي يتخطى الاتحاد ويبلغ نصف النهائي

المصدر: أ ف ب

قلب الهلال السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه ومواطنه الاتحاد إلى فوز صريح 3-1، الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، ليحجز ثالث بطاقات نصف النهائي بعد عودته بتعادل سلبي ذهاباً.

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، افتتح الاتحاد التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي (10)، ورد الهلال بثلاثية حملت توقيع البيروفي اندريه كاريّو (44) وسالم الدوسري (48) والايطالي سيباستيان جوفينكو (78). وكانت مباراة الذهاب التي جرت في جدة انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الهلال في نصف نهائي منطقة غرب آسيا السد القطري بطل 1989 و2011 والفائز على النصر السعودي في ربع النهائي (1-2 و3-1).

وفي منطقة الشرق، يلتقي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع الفائز بين غوانغجو إيفرغراندي الصيني وكاشيما أنتلرز الياباني (صفر-صفر) ذهاباً.

وهذه المرة الثالثة يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان الهلال تخطى فريقاً آخر من مدينة جدة هو الأهلي برغم خسارته إياباً أمامه صفر-1 في الرياض وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهاباً في عقر داره.

وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و 2000 عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002 - 2003، علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014، وأوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.