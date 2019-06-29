ماركو هاريتا يُدخل مدغشقر التاريخ

المصدر: القاهرة - وكالات

فاز لاعب منتخب مدغشقر ماركو ايليما هاريتا بجائزة أفضل لاعب في المباراة، التي جمعت بين منتخب بلاده ونظيره البوروندي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في مصر.

وظهر هاريتا بشكل طيب في المباراة التي شهدت فوز فريقه بها، كما أنه كان صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، الذي منح منتخب مدغشقر، الوافد الجديد للمسابقة، أول انتصار له في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما يحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ليقترب من التأهل لدور الستة عشر للمسابقة، فيما جاء منتخب غينيا في المركز الثالث بنقطة واحدة، وبقي منتخب بوروندي، الذي يشارك هو الآخر للمرة الأولى في البطولة، في قاع ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

فرحة

وعبر الفرنسي نيكولا ديبوى مدرب منتخب مدغشقر، عن فرحته بتحقيق فريقه الفوز الأول له في تاريخه ببطولة كأس أمم أفريقيا. وبهذا الفوز، بات منتخب مدغشقر، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بأمم أفريقيا، قريبا من التأهل لدور الستة عشر. وقال ديبوى:«الأمر يعد ميزة لنا، نحقق الفوز في أول تأهل لنا،فريق بوروندي قدم أداء جيدا وأتمنى لهم التأهل».

وأضاف:«لا أظن أننا حسمنا التأهل ولابد أن ننتظر مباريات الجولة الأخيرة، اكتسبنا الثقة بالفوز كثيرًا، واللاعبون قدموا أداء رائعاً لكنني لا أعرف هل سيفعلون ذلك في المباراة القادمة أم لا». وأوضح: «عانينا على المستوى البدني بسبب درجة الحرارة المرتفعة، في النهاية استطعنا بفضل التغييرات تحقيق الفوز، كرة القدم حافلة بالمفاجآت والفوز على نيجيريا وارد حتى لو كان بنسبة 1%».

مباراة جيدة

من ناحيته أكد اوليفيه نيكوجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندى، أن فريقه قدم مباراة جيدة. وقال أوليفيه: قدمنا مباراة جيدة ولكن أعتقد أن فريقي أصيب بالتعب والإرهاق بعد مباراة نيجيريا في الجولة الأولى، وأضاف: قدمنا ما نستطيع تقديمه لكن في النهاية كان لدينا بعض الأخطاء، مشاركتنا في البطولة تجربة جيدة ولكنى لست راضياً تماماً عن الأداء و سنستمر في العمل وتحسين هذا الوضع.