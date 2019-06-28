وردة.. صداع في رأس «الفراعنة»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

بات هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، في حيرة بسبب أزمة عمرو وردة لاعب منتخب «الفراعنة»، بعدما أعلن بعض لاعبي المنتخب تضامنهم مع وردة، ورفض فكرة استبعاده عن معسكر الفريق، وطلبوا من أبوريدة العفو عن اللاعب، الذي لا يزال يقيم في الفندق مع زملائه، لكنه لم ينضم للقائمة التي خاضت مباراة الكونغو الديمقراطية، أول من أمس.

واتخذ أبوريدة قراراً باستبعاد وردة عن معسكر منتخب مصر، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019)، لأسباب انضباطية، وهي الأزمة التي سببت ارتباكاً في معسكر المنتخب، لكن حتى وإن كان هناك قرار بالعفو عن اللاعب، ربما لا يحق له المشاركة في المباريات، بعدما تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، باستبعاده من قائمة الفراعنة.

واعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وقبلها فاز على زيمبابوي بهدف، بينما جاء أوغندا في المركز الثاني وله أربع نقاط، يليه زيمبابوي ثالثاً، وله نقطة واحدة.

فيما يتذيل الكونغو المجموعة بلا نقاط، وبرغم ذلك فقد بات على لاعبي الفراعنة ضرورة تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام أوغندا، لتجنب مواجهة شرسة مبكرة، أمام منتخبي الجزائر أو السنغال في دور الستة عشر.

أداء ضعيف

وبرغم الفوز في مباراتين متتاليتين، إلا أن أداء منتخب مصر لا يزال غير مقنع، وهو ما تحدثت عنه الجماهير عقب المباراة، حتى من تواجدوا في المدرجات، ظلوا ينتقدون الأداء المتواضع الذي ينذر بالقلق أمام المنتخبات القوية، وعابوا على بعض اللاعبين منهم المهاجم مروان محسن ومحمد النني وعبد الله السعيد، كما أبدوا اعتراضهم على التغييرات التي أجراها المدير الفني المكسيكي خافير أغيري، والتي لم تضف شيئا باستثناء اللاعب وليد سليمان.

وعقب المباراة أظهرت تصريحات اللاعبين تضامنهم مع عمرو وردة، خصوصاً وأنه أعلن اعتذاره للجماهير، وتعهد بعدم تكرار الخطأ، وقال أحمد المحمدي قائد المنتخب، في المؤتمر الصحفي عبر مواجهة الكونغو، إن جميع اللاعبين متضامنين مع وردة في أزمته، فيما وجه محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي، رسالة انتقد فيها تصرف اللاعب، لكنه طالب بالعفو عنه وعدم استبعاده عن المعسكر.

رفض

بينما رفض أغيري التدخل في الأزمة، مؤكداً أنه قرار إداري، وساهم موقف اللاعبين تجاه زميلهم، في إعادة بحث التراجع عن القرار، لكن هذا سيهز صورة رئيس الاتحاد أمام الرأي العام، وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـ «البيان الرياضي»، إن أبوريدة سيعقد جلسة مع الثنائي محمد صلاح وأحمد المحمدي لاعبي المنتخب لحسم ملف العفو عن اللاعب، وأوضح أن أغيري لا يمانع من ذلك.