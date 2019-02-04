كأس آسيا تؤكد قدرات الدولة على تنظيم أحداثٍ عالمية المستوى

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أسدل الستار أمس على كأس آسيا «الإمارات 2019» وسط إشادة كبيرة من وفود الدول المشاركة بالتنظيم المبهر في النسخة التاريخية للبطولة، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً، تنافسوا بروح رياضية عالية في «وطن التسامح»، الذي فتح أبوابه للجميع، بكل حب وود من البداية حتى النهاية.

وأكد النجاح الكبير للبطولة القدرات المتفوقة للإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة على جميع المستويات، قارياً وعالمياً، حيث جاءت «كأس آسيا» بعد فترة قصيرة من الإشادة العالمية بالنجاح المبهر للدولة في تنظيم مونديال الأندية 2018. وأشار عارف العواني، مدير بطولة كأس آسيا، أمس، إلى أن بطولة كأس آسيا نجحت بامتياز بشهادة الجميع.

وحققت العديد من المكاسب الاقتصادية والتسويقية والسياحية والإعلامية. وأشاد بالتغطية الإعلامية المتميزة للبطولة محلياً وعالمياً. مشيراً إلى أن عدد الإعلاميين في البطولة بلغ 1464 صحفياً، كما تم تداول اسم كأس آسيا «الإمارات 2019»، أكثر من 7 مليارات مرة، وبلغ إجمالي عدد الجماهير التي حضرت المباريات أكثر من 600 ألف متفرج، بينما بلغت نسبة إشغال الفنادق 95%.