اختتام البرنامج المدرسي لكأس آسيا

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

اختُتِم البرنامج المدرسي لكأس آسيا الإمارات 2019 هذا الأسبوع من خلال فعالية أخيرة عقدت في مدرسة جيمس الابتدائية بالفجيرة، حيث واصل البرنامج نشر رسالته في إلهام جيل جديد من لاعبي كرة القدم.

وشارك أكثر من 125 ألف طفل وشاب من 150 مدرسة في البرنامج على مدار ستة أشهر بحضور مدربين وإداريين متخصصين في مختلف أنحاء الدولة لنشر أساسيات كرة القدم العالمية بين الطلبة.

وشكل البرنامج جزءاً من رؤية البطولة في تنمية الأطفال وتشجيعهم على ممارسة كرة القدم واستهدف التركيز على المواهب الصاعدة في كرة القدم من بين طلبة المدارس في مختلف الإمارات.

وساهم البرنامج في تقريب الأطفال من كرة القدم، حيث شهد حضور سفراء البطولة ماجد عبد الله أيقونة الكرة السعودية، وزهير بخيت النجم السابق في كرة القدم الإماراتية، بالإضافة إلى حضور مباريات كرة قدم دولية وهو ما كان تجربة غير مسبوقة للكثير منهم.

وبينما تصل البطولة إلى محطتها الأخيرة، استضافت اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة أكثر من 50 ألف طالب من 65 مدرسة في مباريات كأس آسيا الإمارات 2019 على مدار أسابيعها الأربعة.