الأوزبكي رافشان يدير نهائي آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

اختارت لجنة الحكام في التحاد الاسيوي الحكم الأوزباكستاني رافشان إيرماتوف لقيادة نهائي كأس اسيا 2019 بين المنتخبين الياباني والقطري بعد غد الجمعة.

ويعتبر الحكم الأوزبكي رافشان ايرماتوف من أشهر حكام آسيا، حيث أدار العديد من المباريات، سواء في نهائيات آسيا أو كأس العالم، كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، ويعتبر أول حكم يقود نهائيين بالنسخة الجديدة عامي 2006، و2008.

وواصل رافشان نجاحاته وأصبح الحكم الأول في القارة الصفراء وهذا ما جعل اتحاد القدم الآسيوي يعينه لإدارة العديد من المباريات المهمة سوء في نهائيات آسيا أو دوري أبطال آسيا.