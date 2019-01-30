سانشيز: الهدف الأول منحنا الأفضلية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد الأسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر، أن منتخبه استثمر الأخطاء التي وقع فيها منتخب الإمارات خلال مجريات اللقاء، ونجح في تحقيق فوز كبير أكد به تميز لاعبيه وأحقيتهم بالوصول إلى نهائي بطولة الأمم الآسيوية.

وذكر سانشيز أن المواجهة كانت صعبة على المنتخبين نتيجة الضغط الذي سبقها، إضافة إلى أنها كانت حاسمة في الوصول لنهائي البطولة. وأضاف: مع بداية اللقاء لم نكن نشعر بالارتياح، خاصة أن المنافس تحرك بشكل جيد في أرضية الملعب، ولكن بعد نجاحنا في إحراز الهدف الأول الذي رفع الضغط عن اللاعبين، حققنا أفضلية واضحة على المنتخب الإماراتي، ونفذنا العديد من الجمل التكتيكية وتمكنا من الوصول إلى شباك المنافس مرة أخرى.

تفوقنا بالتركيز

وقال المدرب الأسباني إن الفوز لم يتحقق بسهولة لأن المواجهة كانت صعبة، وأضاف: منتخبنا تفوق بالتركيز على المباراة فقط في أرضية الملعب، مع الاستفادة من الهجمات المرتدة بشكل جيد، وفي ذات الوقت نجحنا أيضاً في الحد من القوة الهجومية التي يتمتع بها منتخب الإمارات، الذي يمتلك عناصر موهوبة في خط المقدمة، حيث نجحنا في تغطيتها وإلغاء خطورتها على مرمانا رغم وجود بعض الفرص، كل ذلك ساعدنا في الفوز والعبور إلى النهائي، لكن هناك نقطة مهمة أيضاً أعتقد أنها ميزتنا طوال مشوار البطولة، وهي انسجام اللاعبين وتنفيذهم الجيد لطريقة اللعب، والالتزام بالتكتيك مما ساعدنا في المحافظة على نظافة شباكنا خلال الست مباريات السابقة.

مباراة عادلة

وأشار سانشيز إلى أن المباراة كانت عادلة من كل النواحي، سواء التحكيم أو عدم وجود عنف زائد أو تعامل داخل أرضية الملعب، وأضاف: رغم الضغوطات العديدة التي سبقت المواجهة لكن تفاصيل المباراة في الملعب اكتملت بشكل رائع.

مهمة‏

وأكد المدرب الأسباني أنه بعد الفراغ من مهمة مباراته ضد الإمارات، أصبح تركيزه على لقاء الجمعة الذي سيكون أيضاً صعباً. وأضاف: عانينا من الإرهاق مثل كل المنتخبات في الفترة الماضية، لأن مواعيد المباريات متقاربة جداً، الآن سننتقل إلى مهمة أخرى ومباراة حاسمة جديدة أمام المنتخب الياباني، وبالتأكيد سنلعب بطموح الفوز والتتويج باللقب.