نجوم الأبيض: سامحونا

المصدر: أبوظبي - عماد الدين إبراهيم

سامحونا... قصرنا.. كانت تلك الكلمات التي بدأ بها نجوم الأبيض تصريحاتهم بعد نهاية مباراة نصف النهائي أمام المنتخب القطري، حيث قدم لاعبو منتخب الإمارات اعتذارهم للجمهور العريض الذي كان حاضراً بقوة في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

وقال مهاجم منتخبنا الوطني أحمد خليل: أعتذر إلى الجماهير التي حضرت بكثافة داعمة للمنتخب في مواجهة أمس، مضيفاً كرة القدم تعطي من يكون أقل أخطاء في الملعب، ولم ننجح في ذلك، ارتكبنا أخطاء بشكل جماعي، وخسرنا المباراة، ليس هناك لاعب يتحمل المسؤولية وحده، جميعنا نتحمل مسؤولية الإخفاق، وخذلان الجمهور الذي نتمنى أن يسامحنا، فلم نكن قدر طموح هذا الجمهور الوفي الذي ملأ مدرجات ملعب محمد بن زايد، وكان يستحق التتويج بلقب البطولة وليس فقط الوصول إلى المباراة النهائية، وخاصة أن المنتخب حصل على المركز الثالث في بطولة أمم آسيا 2015، وكان علينا أن نصل إلى المباراة النهائية على أرضنا ووسط جمهورنا ومن بعد ذلك نتوج باللقب، لذا نعتذر عن كل تقصير وأكرر للجمهور سامحونا.

من ناحيته أثنى علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني على الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر وتابع مواجهة المنتخب بكثافة مضيفاً: كان هذا الجمهور يستحق أن يعود سعيداً بنهاية المباراة، لذا يستحقون الاعتذار، ورفض سالمين تقديم مبررات للخسارة ومغادرة المنتخب للبطولة بعد أن كان قريباً من المواجهة النهائية أمام المنتخب الياباني الذي حجز مقعده في النهائي بفوز غالٍ على نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة، مؤكداً: لقد ارتكبنا أخطاء عدة في المباراة، ونحن من يتحمل مسؤولية الخسارة والتسبب في عودة كل هذا الجمهور حزيناً، كانوا يستحقون العودة منتصرين، وكان الوعد أن نحقق اللقب، ولكن في النهاية خذلنا هذا الجمهور العريض ونطلب منه السماح.