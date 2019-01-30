مليـون دولار لمنتخب الإمارات

المصدر: دبي - علي الظاهري

لن تكون هناك مباراة تحديد للمركزين الثالث والرابع للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بداية من النسخة الحالية 2019 في الإمارات، بقرار من الاتحاد الآسيوي للكرة.

وستكون هناك المباراة النهائية فقط بعد غدٍ، ويلتقي فيها المنتخبان الياباني والقطري، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، فيما يكتفي منتخبنا الوطني والمنتخب الإيراني، بعد خسارة الدور نصف النهائي لكأس آسيا، بالحصول على الجائزة المالية من الاتحاد القاري وقيمتها مليون دولار لكل منهما.

أما المنتخب الذي يتوج بطلاً لكأس آسيا، فيحصل على 5 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني، على 3 ملايين دولار، وتحصل كل من المنتخبات التي ودعت البطولة من دور الثمانية على 800 ألف دولار.

يذكر أنه وفقاً للوائح اتحاد الكرة يحصل أيضاً كل لاعب على مكافآت مالية عن كل صعود وانتصار أو تعادل، فحصل كل لاعب في «الأبيض» على 30 ألف درهم عن الصدارة في دور المجموعات، إضافة إلى مكافأة الفوز على الهند وقدرها 20 ألف درهم ومكافأة التعادلين بواقع 10 آلاف درهم لكل مباراة، بمجموع 70 ألف درهم لكل لاعب عن الدور الأول وحده، أضف إلى المكافآت ما يحصل عليه كل لاعب في المنتخب عن الفوز في دور الـ16 على المنتخب القيرغيزستاني، وعن إقصاء المنتخب الأسترالي في الدور ربع النهائي.