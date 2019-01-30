عجوز إندونيسي يساند منتخبنا

المصدر: أبوظبي- عدنان الغربي

حضر عجوز إندونيسي في عقده السابع على كرسيه المتحرك رافعاً علم الإمارات إلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة لمساندة الأبيض في نصف نهائي كأس أمم آسيا، مساء أمس.

وقال العجوز: أعشق كرة القدم وسبق أن حضرت مباراة ريال مدريد والعين في نهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي، وهذه المرة جئت لمساندة منتخبنا الوطني، وكنت آمل أن أراه في المباراة النهائية أمام المنتخب الياباني، موجهاً الشكر إلى زوج ابنته الذي لبى له طلبه، وأضاف: جئت لتشجيع منتخب الإمارات، ولكن للأسف لم يحالفه الحظ للوصول إلى النهائي، أنا من عشاق الكرة الإماراتية منذ سنوات قليلة وقمت بتشجيع الأبيض من كل قلبي وأتمنى له التوفيق في المشاركات المقبلة.

وتابع: أعتقد أن المنتخب الإماراتي لم يكن في يومه، ولو ظهر بمستوى المباراة الماضية أمام أستراليا لكان النصر حليفه، لقد لعب بطريقة دفاعية في الشوط الأول وعندما حاول في الشوط الثاني إدراك النتيجة ترك مساحات كبيرة في مناطقه استغلها المنتخب القطري.