اسكتلندي يجمع التذاكر لـ «الذكرى»

المصدر: أبوظبي-عدنان الغربي

وقف مشجع اسكتلندي وزوجته الروسية عند بوابات استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة يجمعان التذاكر المستخدمة بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطني أمام قطر في نصف نهائي كأس أمم آسيا. ورفع المشجّع لافتة صغيرة كتب عليها بالإنجليزية «أجمع التذاكر المستخدمة» وقد وجد تفاعلاً كبيراً من الجماهير، حيث جمع في وقت قصير أكثر من 500 تذكرة.

وقال المشجع الاسكتلندي الذي حضر لمؤازرة المنتخب الإماراتي إنه يقوم بجمع التذاكر نهاية كل مباراة من أجل الاحتفاظ بها للذكرى، مشيراً إلى أنه جمع المئات منها خلال المباريات التي حضرها في البطولة، ومثنياً على التفاعل الكبير الذي وجده من الجماهير.

وأضاف قائلاً: قمت في السابق بجمع تذاكر مباريات كأس العالم في روسيا وفي البرازيل وكذلك بطولة أوروبا للأمم ومباريات من دوري أبطال أوروبا ومباريات ودية لمنتخبات كبيرة.

وأوضح المشجع الاسكتلندي أن هناك العديد من الأشخاص هوايتهم المفضلة جمع الطوابع البريدية أو أشياء أخرى ولكنه يهوى جمع التذاكر لأنها تخلد ذكرى حضوره لتلك المباراة أو غيرها وغالبيتها ترتبط بذكريات معينة لديه.