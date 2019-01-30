«الأبيض» يـودع كـأس آسـيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتهى حلم منتخبنا الوطني في المنافسة على لقب كأس آسيا بعد خروجه من الدور نصف النهائي، بعد تلقي خسارة 0-4 أمام نظيره القطري في المباراة التي جرت مساء أمس على استاد محمد بن زايد. سجل أهداف اللقاء بوعلام خوخي (22)، والمعز علي (37)، وحسن الهيدوس (80)، وحميد خليفة (90+3)، بهذا يلتقي القطري نظيره الياياني بعد غدٍ.

وتسببت الأخطاء الفنية من الإيطالي زاكيروني، مدرب منتخبنا، في الخسارة بعدما أخطأ في التشكيلة التي بدأ بها المباراة، وكانت مغايرة عن المباريات الماضية، إذ بدأ باللاعب سيف راشد على الرغم من أنه لم يشركه أساسياً في المباريات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى عدم وجود صانع ألعاب في وسط الملعب، وعدم البدء بإسماعيل مطر صاحب الخبرة والقائد في الملعب، والإصرار على اللعب بثلاثة محاور في الوسط من دون الاستفادة من خبرة ماجد حسن الذي بقي على دكة البدلاء، فضلاً عن عدم القراءة الجيدة للمنافس، بعد أن تفوق الإسباني سانشيز على زاكيروني في التعامل مع المباراة.

ووضح الحذر على أداء منتخبنا الوطني في بداية المباراة نتيجة الشحن الزائد، بعدما سيطر المنافس على وسط الكرة في وسط الملعب، وسط تراجع للاعبي الأبيض من أجل التأمين الدفاعي، وهو ما أثر في النواحي الهجومية في ظل التركيز على الدفاع، إذ حاول زاكيروني حرمان المنافس من اللعب بأسلوبه المعتاد بالاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

حذر زائد

وعاب أداء منتخبنا في الشوط الأول الحذر الزائد والبطء في التحضير ونقل الكرة، وافتقد صانع الألعاب في وسط الملعب، بعدما دانت السيطرة للمنافس.

وشهدت الدقيقة 9 أولى المحاولات الهجومية من جانب منتخبنا الوطني، بعدما تمكن سيف راشد من قطع الكرة من مدافع قطر، وهيأها لخميس إسماعيل الذي تباطأ في التعامل معها.

بمرور الوقت، اكتسب المنافس الثقة، ونجح خالد عيسى في التصدي لتسديدة سالم الهاجري في الدقيقة 12، وتعرض إسماعيل الحمادي لعرقة واضحة من المدافع بيدرو، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب دون احتساب خطأ على المدافع القطري.

ومن هجمة مرتدة سريعة، استطاع بوعلام خوخي تسجيل الهدف الأول لقطر عندما وصلت إليه الكرة جهة اليمين، وسدد كرة سهلة، ولكن خالد عيسى أخطأ في تقديرها، لتمرّ من تحت يديه في الشباك.

اندفاع

عقب الهدف، تخلّى منتخبنا الوطني عن حذره الزائد وبدأ في تكثيف الهجوم، ومن هجمة منتظمة هدد الأبيض مرمى المنافس بعدما وصلت الكرة إلى وليد عباس جهة اليسار الذي أرسل كرة عرضية داخل المنطقة على رأس إسماعيل الحمادي الذي وضعها سهلة في يد الحارس سعد الشيب في الدقيقة 27.

وأرسل علي مبخوت كرة رأسية في الدقيقة 30 من الركنية التي نفذها عامر عبد الرحمن ولكنها ذهبت إلى خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 37 الهدف الثاني لمنتخب قطر أحرزه المعز علي الذي تسلم الكرة وتوغل بها وسدد من دون مضايقة من مدافعي الأبيض، لترتطم بباطن القائم الأيسر وتسكن شباك خالد عيسى.

وأجرى زاكيروني، مدرب منتخبنا الوطني، تبديلين مطلع الشوط الثاني بالدفع بإسماعيل مطر وأحمد خليل بدلاً من عامر عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية في محاولة لتقليص النتيجة، ولإصلاح الخلل الذي صنعه المدرب الإيطالي بالتشكيلة التي بدأ بها المباراة، وبالفعل كثف منتخبنا الوطني هجومه، وكاد علي مبخوت أن يحرز هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 52 بعدما سدد كرة قوية أخرجها حارس قطر بصعوبة إلى ركينة، وأشهر حكم المباراة المكسيكي سيزار راموس البطاقة الصفراء في وجه إسماعيل مطر في الدقيقة 55.

تغاضٍ

وأثار حكم المباراة غضب الجماهير بعدما تغاضى عن احتساب ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة واضحة من المدافع طارق سلمان لأحمد خليل في الدقيقة 65.

وكاد إسماعيل مطر أن يسجل لمنتخبنا الوطني بعد أن تلقى تمريرة من علي مبخوت، وسدد باتجاه المرمى، ولكن الحارس أبعدها لركنية في الدقيقة 69.

ورمى زاكيروني بآخر أوراقه في المباراة بعدما دفع باللاعب محمد عبد الرحمن بدلاً من سيف راشد في الوقت الذي أثار فيه الحكم السخط، بسبب تضارب قراراته مع المساعد الأول الذي أشار إلى ركلة ركنية، ولكن الحكم المكسيكي أصر على احتسابها ركلة مرمى.

الهجمات المرتدة

وكرر المنافس اعتماده على الهجمات المرتدة، مستغلاً المساحات في دفاع منتخبنا الوطني، إذ تمكن حسن الهيدوس من الانفراد بالمرمى بعد خطأ دفاعي ووضعها في الشباك من فوق الحارس خالد عيسى محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع منتخبنا إسماعيل أحمد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للاحتكاك مع مدافع المنافس.

وسجل البديل حميد إسماعيل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليطلق بعدها الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.