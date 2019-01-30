المشجع العراقي الكرخي: كلمات سيف بن زايد أثلجت صدري

المصدر: أبوظبي-علي الظاهري

أكد مهدي الكرخي مشجع منتخب العراق، أنه فاز بلحظات تاريخية مليئة بالفخر والاعتزاز رغم خسارة منتخبنا الوطني يوم أمس، وهي لحظات تواجد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بجانب الجماهير وجلوس سموه على مقربة منه، مشيراً إلى أن كلمات سموه أثلجت صدره حينما سأله عن أهل العراق وتوجه بالدعاء لبلاد الرافدين وقال له إن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يحب العراق، وهي كلمات عظيمة ووسام فخر واعتزاز لجميع أبناء العراق.

لحظات جميلة

وأضاف الكرخي لـ«البيان الرياضي»: لحظات جميلة ستظل راسخة في الذاكرة عندما تحدث إلي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعجز عن وصف المشهد وأشكر سموه وأشكر جميع أبناء الإمارات على الضيافة والتنظيم الرائع للبطولة.

وكشف الكرخي أنه حرص على مساندة الأبيض في المباراة قبل الماضية أمام أستراليا وحضر مباراة نصف النهائي يوم أمس، مشيراً إلى أن البطولة خسرت بعض المنتخبات العربية مبكراً من بينها منتخب العراق الذي لم يحالفه التوفيق مع المدرب.

وذكر مشجع منتخب العراق الشهير، إن جميع زملائه غادروا بعد خروج منتخب العراق، إلا أنه ظل حتى مباراة نصف النهائي في مقر الإقامة مع بعض الوفود الإعلامية، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة المنظمة على حسن الاستضافة وعلى كل ما قاموا به في الأيام الماضية.

تكريم

وكان الكرخي قد حظي بتكريم من محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا، وهو المشجع العراقي مهدي الكرخي، الذي يؤازر «أسود الرافدين» منذ أكثر من 50 عاماً، والمعروف بمواقفه المميزة وحبه الكبير للإمارات قيادة وشعباً.

