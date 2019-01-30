هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يقعُ متحف دبي «حصن الفهيدي» في الجهة الجنوبية من خور دبي، في منطقة السوق الكبير الذي يعج بالحركة التجارية النشطة، ويعود تاريخ تشييده إلى عام 1787م، أي منذ ما يزيد على 200 عام، ليكون مقراً لحاكم الإمارة، ومركزاً دفاعياً للذّود عنها إذ كان يقع على حدود منطقة دبي الحضرية وقتها.

تحوّل بعد ذلك الحصن إلى مخزنٍ للذخائر والسلاح، كما استُخدم كسجن للخارجين عن القانون. رُمّم هذا الحصن في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وافتتح عام 1971 ليكون مُتحفاً رسمياً يعرض تاريخ دبي وتراثها الأصيل، وفي عام 1995 أنشئ متحف آخر جديد (تحت الأرض) أُضيف للحصن القديم.

تتاح الفرصة لزوار متحف دبي «حصن الفهيدي» لأخذ نبذة غنية ووافية ومتكاملة عن تاريخ دبي الضارب في القدم، والمتواصل مع مختلف الشعوب والحضارات على مر التاريخ، ويطلع الزائر فيه على مختلف بيئات الحياة الحضرية والريفية في دبي من بحرية، وساحلية، وصحراوية، وجبلية، وزراعية.

وتتوزع القطع الأثرية النادرة، والعينات الأصلية، واللوحات والنماذج التوضيحية، والمواد الصوتية والضوئية في مختلف أجنحة المتحف، حيث يتكون المتحف من جناح الآثار الذي يعرض المكتشفات الأثرية الضاربة في القدم من أوانٍ فخارية، وأسلحة، ومدافن، ومبانٍ ومجتمعات عمرانية، وجناح دبي الماضي والحاضر، وجناح السوق في خمسينيات القرن العشرين الذي يعرض نماذج تفصيلية عن جو السوق، والباعة، والدكاكين، والبضائع المتداولة في تلك الحقبة، وجناح البيت التقليدي والمسجد، وجناح الواحة، والصحراء، وقصة الماء، والصحراء ليلاً، وجناح الفلك والظواهر الطبيعية، وجناح البحر الذي يأخذ الزائر في جولة خلابة للتعرف على صناعة السفن وأدوات الصيد، والحياة البحرية في قاع الخليج العربي.