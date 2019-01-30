نجوم «الساموراي» بهجة وفرحة على «تويتر»

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

لم يفوّت نجوم المنتخب الياباني الفرصة بإظهار الفرحة والبهجة بالتأهل للدور النهائي لكأس أمم آسيا على حساباتهم الرسمية على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، حيث نشر البعض منهم صوراً ترصد سعادتهم بالفوز على المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي وحجز مقعد في نهائي المسابقة القارية، ووجدت التغريدات والصور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين والمعجبين بهؤلاء النجوم.

ثقة

والبداية مع لاعب الوسط في المنتخب الياباني الدولي جينكي هاراغوتشي الذي ينشط على شبكة التواصل «تويتر»، حيث نشر صورة عقب لقاء فريقه بنظيره الإيراني وهو يهتف منتصراً في أرضية الملعب عقب انطلاق صافرة الحكم معلنة عن نهاية المباراة، وتأهل منتخب «الساموراي»، وعلق جينكي على الصورة قائلاً: «شيء إضافي، تأكد من الفوز، شكراً لدعمكم»، في إشارة إلى ثقة منتخب بلاده المسبقة في ترويض المنتخب الإيراني، مقدماً الشكر للجمهور على دعمه ومساندة لمنتخب «الساموراي»، ولاقت الصورة إعجاب ما يزيد على 6 آلاف متابع بعد نشرها بوقت قصير.

صورة تذكارية

أما حارس مرمى المنتخب الياباني الدولي دانيال شميدت فقد نشر صورة على «إنستغرام» تجمعه وزملاءه بالمنتخب الذين التفوا في بهو فندق الإقامة، حيث التقطوا صورة تذكارية وهم يلوحون فيها بعلامة النصر ليلة فوزهم بالمباراة وعودتهم من الملعب، وحرصت إعداد من متابعي حساب اللاعب على توجيه الشكر للاعبي منتخب «الساموراي» وتقديم التهنئة لهم على نجاحهم في بلوغ نهائي كأس أمم آسيا بعد أداء راقٍ، في البطولة، متمنين لهم التتويج بلقب النسخ الحالية.

نحن اليابان

وقام مدافع «الساموراي» تومواكي ماكينو بنشر ذات الصورة التي نشرها الحارس دانيال شميدت على حسابه هو الآخر على «إنستغرام» معلقاً عليها بالقول: «نحن اليابان»، ملمحاً إلى القوة والخبرة الذي أظهرها منتخب بلاده في البطولة، وتمكّنه من الوصول إلى الدور النهائي بعد فوز مستحق على نظيره الإيراني بثلاثية نظيفة.