الياباني ايندو مهدد بالغياب عن النهائي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بات واتارو ايندو لاعب منتخب اليابان لكرة القدم، مهدداً بالغياب عن المباراة النهائية لكأس آسيا 2019 في الإمارات، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة «الساموراي» والمنتخب الإيراني أول من أمس، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ولم يستطع ايندو (25 عاماً)، إكمال مباراة الدور قبل النهائي، وتم تغييره في الدقيقة 60، بسبب الإصابة، بعد التحام قوي مع أحد لاعبي إيران، وشارك بدلاً منه تسوكاسا شيوتاني لاعب فريق العين. وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، تعرضه لإصابة شديدة في الفخذ الأيسر، لكن لم يتحدد بعد بشكل نهائي إمكانية الشفاء واللحاق بالمباراة النهائية يوم الجمعة.