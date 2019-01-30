بدايات يابانية

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ولعل التجربة اليابانية في كرة القدم تعد درساً ثرياً لمن يرغب في التطوير والوصول إلى هدفه وفق خطة وبرامج واضحة المعالم، لا سيما بعد أن وصلت إلى نهائي بطولة النسخة الحالية.. حيث شارك المنتخب الياباني لأول مرة في كأس آسيا 1988 وتذيل المجموعة الأولى، إذ لم يفز في أي مباراة وخسر 3 وتعادل في واحدة، ومع تطور أداء لاعبيه، تمكن في نسخة 1992 التي نظمها في ملاعبه، من عبور الدور الأول عقب تقاسمه الصدارة مع الإمارات في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وفاز على الصين 3-2 في قبل النهائي ثم على السعودية في النهائي 1-0.. بعدها فاز باللقب في نسخة لبنان 2000 و2004 و2011.

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