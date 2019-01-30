«شمشون» يفقد النجوم بالاعتزال

المصدر: سيؤول - وكالات

أعلن كوو جا تشيول، لاعب خط وسط المنتخب الكوري الجنوبي، عن اعتزاله للعب الدولي، بعد الخروج من بطولة أمم آسيا الإمارات 2019 في ربع النهائي، على الرغم من أنه كان أحد أكثر المنتخبات ترشيحاً للوصول إلى المباراة النهائية، ليسدل تشيول الستار على مسيرته مع المنتخب الكوري الجنوبي الملقب بـ«شمشون» في عمر الـ29 عاماً.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن فكرة الاعتزال باتت تراود كي سيونغ يونغ أيضاً، إذ حرمت الإصابة نجم نيوكاسل يونايتد من مواصلة مشواره في البطولة القارية، ولم يتحدد بعد فيما إذا كان اسماً ثالثاً يرغب في إعلان اعتزاله الدولي بعد الإخفاق في تحقيق لقب كأس آسيا.