%77.66 حراس المرمى مؤثرون

المصدر: دبي- علي شدهان

أجمع 77.66% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، على أن دور حراس المرمى مؤثر في مشوار منتخباتهم المشاركة في النسخة 17 لكأس آسيا في الإمارات، فيما يرى 22.33% خلاف ذلك. وطرحت «البيان» على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده: «هل لعب حراس المرمى دوراً حاسماً في كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 85% يرون دوراً مؤثراً لحراس المرمى، فيما يرى 15% العكس، بينما يرى 77% عبر «تويتر» الدور حاسم، في مقابل 23% يرون العكس، فيما يرى 71% من المستطلعين عبر «فيسبوك» أن الدور حاسم ، في مقابل 29% يرون خلاف ذلك.