تشجيع بكل اللغات للأبيض

المصدر: أبوظبي- عدنان الغربي

وجد منتخبنا الوطني تشجيعاً بكل اللغات في مباراته أمس، حيث وقفت وراءه جماهير عديدة من مختلف الجاليات العربية والأوروبية والآسيوية وأيضاً من البرازيل.

وقال مشجع إيطالي يدعى ماكس وهو مقيم في الدولة منذ عدة سنوات إن تشجيع الإمارات بالنسبة له واجب وإنها ليست المرة الأولى التي يشجع فيها الأبيض، وخصوصاً بعد قدوم مواطنه زاكيروني للإشراف على الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، مشيراً إلى أنه قام في مناسبات سابقة بتشجيع نادي الجزيرة فريقه المفضل في بطولة كأس العالم للأندية وفي بعض مباريات دوري الخليج العربي. كاشفاً أن لاعبه المفضل، هو علي مبخوت الذي يعده أحد أبرز اللاعبين في آسيا.

من جهته، صرح المشجع الكوري الجنوبي جون لي، أنه تمنى وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، وبما أنه فشل في تحقيق ذلك فقد جاء لمؤازرة الأبيض، وقال: أقيم في الإمارات منـذ 5 سنوات ووجدت المنتخب الإماراتي الأقرب إلى قلبي لمواصلة تشجيعه في البطولة بعد خروج منتخبنا.

في حين، أكد المشجع السـوري إبراهيم خالد أنه حضر كل مباريات المنتخب الإماراتي في البطولة، وقال: من الطبيعي أن أشجع الإمارات، هنا أعيش منذ عدة سنوات وعائلتي سعيدة أيضاً، وحضورنا إلى الملعب أقل ما يمكن أن نفعله لرد الجميل لهذا الشعب الطيب وأتمنى التوفيق للأبيض في مبارياته المقبلة.

وجاء البرازيلي باولو من دبي لمساندة الأبيض، وقال: أعمل في شركة خاصة في دبي وأنا من محبي كرة القدم وأشجع شباب الأهلي في دوري الخليج العربي والمنتخب الإماراتي، لقد تلقيت هدية من أحد أصدقائي عبارة عن تذكرة لذا حرصت على أن أقف اليوم وراء الأبيض.