كيونغ يزور أصدقاءه في شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام كيونغ وون كون لاعب كوريا الجنوبية، بزيارة أخيرة إلى أصدقائه القدامى من لاعبي شباب الأهلي، قبل مغادرته دبي عائداً إلى بلاده، عقب الخروج من نهائيات كأس آسيا الحالية لكرة القدم في الإمارات.

فضل كيونغ التأخر في العودة إلى كوريا الجنوبية، أياماً قليلة، وزار لاعبي شباب الأهلي في تدريباتهم الحالية استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية بلقاء الجزيرة يوم 4 فبراير المقبل، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي.

التقى كيونغ خلال الزيارة الأخيرة، بعدد من نجوم شباب الأهلي ومنهم وليد حسين، ويوسف السيد، وسالمين خميس، وسعيد أحمد، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، وتبادل مع اللاعبين قمصان كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن كيونغ بقي على مقاعد البدلاء للمنتخب الكوري الجنوبي طوال مشاركته في النهائيات الآسيوية الحالية وحتى الخروج من دور الثمانية للبطولة، وسبق أن لعب كيونغ في صفوف الأهلي بداية من فبراير 2015 إلى يناير 2017، ليرحل بعدهما للعب في صفوف نادي تيانغين غوانغيان الصيني.