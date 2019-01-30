كأس البطولة في ياس مول

يدعو المجمع التجاري ياس مول مشجعي كرة القدم في الإمارات بشكل عام، وفي العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص، في هذه الأيام الأخيرة من عُمر بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» المقامة حالياً على أرض الدولة، لرؤية كأس البطولة الذي سيقدم للبطل الذي سوف يتوّج بها بعد غدٍ الجمعة في استاد مدينة زايد، وسوف يتم عرض الكأس في ركن مخصص في ياس مول حتى يوم المباراة النهائية بعد غد الجمعة 1 فبراير.

فرصة فريدة

وسيتمكن الزوار، الذين يجمعهم حب رياضة كرة القدم، من الحصول على فرصة فريدة لرؤية الكأس وتصويرها وكذلك التقاط الصور بجانبها، حيث يتطلع الكثيرون من جماهير الكرة في مختلف البلدان المشاركة بحماس، لمعرفة النتيجة النهائية لهذه البطولة الحماسية. ويعد عرض هذه الكأس دليلاً على التزام ياس مول تجاه المجتمع في أبوظبي، وخصوصا عشاق كرة القدم الذين تستهويهم هذه الرياضة المثيرة، من خلال توفير تجربة تسوق وترفيه متكاملة لهم وللجميع.