«الأخضر» يؤجل البتّ في عقد بيتزي

المصدر: الرياض - د ب أ

استعرض اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس أمم آسيا 2019، وقرر المجلس إرجاء البتّ في عقد المدير الفني للمنتخب الأول خوان بيتزي إلى حين استلام التقارير الفنية والإدارية.

كما اعتمد المجلس الاستقالة التي تقدم بها الأعضاء علي الشعيلان، ورهام العنيزان، وروجر درابر، وتعيين أحمد الراشد، وحمزة إدريس عضوين في مجلس الإدارة.

وقدم مجلس الإدارة شكره للأعضاء المستقيلين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنياً التوفيق لهم في مسيرتهم العملية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد أول من أمس بمقر الاتحاد في الرياض برئاسة رئيس الاتحاد قصي الفواز.

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسة أحمد الراشد، ولجنة الانضباط برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي، ولجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري.