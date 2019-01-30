شهادة تميز لمجموعة دار الزين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

كرمت اللجنة المنظمة لنهائيات أمم آسيا 2019، مجموعة العين بعد مباراة اليابان وإيران، التي جرت مساء أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد في آخر المباريات بهذا الملعب الفخم، وأهدت اللجنة المنظمة الآسيوية شهادة تقدير لحمد بن نخيرات العامري رئيس المجموعة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي شهدته البطولة في العين حيث أقيمت 14 مباراة في ملاعب المدينة بواقع 8 مباريات بملعب استاد هزاع بن زايد، و6 بملعب استاد خليفة بن زايد.

وحققت مجموعة العين برئاسة حمد بن نخيرات العامري، نجاحاً لافتاً وعملت بهمة ونشاط طوال أيام البطولة بملعبي دار الزين، وكان الجميع يداً واحدة من أجل هدف واحد هو التميز وليس فقط مجرد النجاح وهو بالفعل ما تحقق بنهاية المطاف، حيث حظيت المجموعة بإشادات واسعة من قبل ضيوف الدولة من البعثات المشاركة في الحدث القاري الكبير على مستوى المنتخبات والوفود الإعلامية.

وأجمع فريق العمل في مجموعة العين على أن الفضل في النجاح الذي تحقق يعود بعد الله لرئيس المجموعة حمد بن نخيرات العامري، الذي كان عبارة عن غرفة طوارئ متحركة طوال أيام البطولة، بتواجده في كل مكان بالملعبين وهو يوجه ويرشد ويفكر وينفذ دون كلل أو ملل مستفيداً من خبرته الطويلة وأفكاره المتميزة في التعامل مع مثل هذه الأمور التنظيمية.

سر النجاح

وأكد العامري في تصريحات سابقة، أنه بفضل الله أولاً ودعم قيادتنا الرشيدة لم نواجه أية عقبات تذكر فالمنشآت والبني التحتية متوفرة على أفضل نسق، كما أن حرص اللجنة المنظمة على أن تكون مجموعة العين في أتم جاهزيتها سهل كثيراً من المهمة.

وأوضح أن السر في النجاح الذي تحقق يعود إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها كوادر تملك خبرات كبيرة فضلاً عن توفر الكثير من المنشآت والمعطيات والعوامل التي تعزز من رصيدها المتراكم من النجاحات في استضافة الفعاليات الرياضية على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وقال: نحن ليس لدينا قصور في البنى التحتية في الدولة بشكل عام والعين بشكل خاص بما يجعلنا جاهزين لاستضافة كأس العالم وليس فقط بطولة قارية لدينا أصلاً تجربة سابقة فيها، ولذلك فنحن نبحث عن التميز بتحقيق النجاح بنسبة أكثر من 100%.