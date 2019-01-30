متطوعو العين.. همة ونشاط

المصدر: العين - البيان الرياضي

أمام المدخل المؤدي للمركز الإعلامي باستاد هزاع بن زايد تستقبلك مجموعة من المتطوعين لخدمة ضيوف البلاد المشاركين في نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، وقد ارتسمت على محياهم ابتسامات جزلى، وما إن تقترب منهم حتى تتسع ابتساماتهم وتشرق أكثر وكأنهم يعرفونك منذ سنوات طويلة، قبل أن يشرعوا بهمة ونشاط في الاستجابة لطلبك في استخراج تذكرة أو بطاقة (باركن)، أو مؤتمر صحافي وغير ذلك مما يلزم الإعلاميين ويساعدهم في تأدية عملهم وسط أجواء موحية وملهمة للعمل الإعلامي.

إنهم مجموعة من طلبة جامعات ومدارس، وبعضهم موظفون بمعدل أعمار من 19 إلى 28 عاما قضوا نحو شهر كامل يعملون بلا كلل أو ملل لنحو 12 ساعة متواصلة في اليوم الواحد، برغبة الإسهام في إنجاح الحدث القاري الكبير بقدر ما يتوفر لهم من فكرة وخبرة، يتعاملون مع الجميع بدبلوماسية وذكاء واضحين، الأمر الذي قابله الإعلاميون وضيوف الدولة بكثير من الإشادة والتقدير طوال فترة البطولة.