مسفر: التركيز والهجوم والجمهور.. قوة ثلاثية

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب منتخبنا الوطني السابق أن هناك لقاء واحداً يفصل منتخبنا الوطني عن بلوغ نهائي كأس أمم آسيا، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أسلحة تجلب الفوز للأبيض، أولها: التركيز حيث يعد مطلباً أساسياً في لقاء اليوم، لافتاً إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المباراة قد تمتد إلى 120 دقيقة، الأمر الذي يستوجب قيام خبراء اللياقة البدنية تهيئة اللاعبين للمباراة في الثلاثة أيام الماضية.

خصوصاً بعد المجهود الكبير الذي بذله لاعبو «الأبيض» أمام «الكانغارو» الأسترالي في الدور ربع النهائي ووضع اللاعبين تحت ضغط قصر الوقت والعمل على تجهيز اللاعبين بدنياً في هذه الفترة القصيرة، وكذلك هناك بعض الأمور الفنية التي من المفترض أن يقوم بها المدرب وهذا دوره في تلك المرحلة المهمة.

وأوضح مدرب منتخبنا الوطني الأسبق، السلاح الثاني يتمثل في مؤشر جيد ظهر في لقاء منتخبنا بنظيره الأسترالي حيث لم يستقبل مرمانا أي هدف، وهذا مؤشر جيد والتنظيم الدفاعي أمر جيد، وكذلك الاهتمام بالجانب الهجومي أمر غاية في الأهمية وعلينا أن نهتم بالجانب الهجومي كما نهتم بالجانب الدفاعي«.

دعم جماهيري

وبين مسفر، أن السلاح الثالث يتمثل في الدعم الجماهيري للأبيض وهي نقطة في غاية الأهمية معروفة للجميع وبرزت أهميتها في لقاء استراليا ومن الضروري استمرار الدعم الجماهيري للأبيض والجميع مطالب بالتشجيع، والدعوة للتواجد والحضور ليست قاصرة على المواطنين أبناء البلد لكن كذلك على الوافدين وأبناء الجاليات الموجودة دور في دعم المنتخب.

وبالفعل نرى دورهم وأنهم باتوا يشكلون مجموعات لدعم المنتخب وهذا أمر جيد، مشيراً إلى أن الجمهور حضر في لقاء استراليا ولم يقصر ونحتاج لملء ملعب هزاع بن زايد، وكذلك على وسائل الإعلام دور في تحفيز الجميع. واختتم الدكتور عبد الله مسفر حديثه بالقول:» لا يوجد عذر لغياب الجمهور في الأدوار السابقة كان البعض يتعلل بأداء المنتخب أما الآن فالأبيض في الدور قبل النهائي ويحتاج مساندة الجميع.