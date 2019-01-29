يوسف السيد: التاريخ لا يتذكر إلا النتائج

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد يوسف السيد لاعب شباب الأهلي، أن منتخبنا الوطني يحتاج وقفة الجميع خلفه اليوم، لتجاوز الدور قبل النهائي، والتأهل إلى المباراة النهائية لكـأس آسيا 2019، وأشار إلى أنه سيكون ضمن الحضور في مدرجات استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، لمساندة ودعم «الأبيض» في مهمته القارية، وإلى ثقته الكبيرة في قدرة منتخبنا على الوصول إلى منصة التتويج للبطولة القارية.

قال يوسف: «ربما يرى الكثيرون أن منتخبنا لم يقدم المستوى الفني المطلوب طوال مشواره في البطولة الآسيوية، باستثناء مواجهته مع أستراليا، والذي قدم فيه «الأبيض» أداءً استثنائياً رائعاً، ولكن التاريخ لا يذكر الأداء، ولكن يتذكر دائماً من يحقق الفوز، وأعتقد أن منتخبنا حقق حتى الآن، الطموح المنشود من قبل مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، والمدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني».

وأضاف: «الفكر الإيطالي يعرفه الجميع، ولكن في مثل تلك الأدوار في البطولات الكبرى، يكون هذا الفكر هو المطلوب، والحمد لله على أننا حققنا المطلوب في البطولة حتى الآن، رغم أن التوقعات قبل البطولة وخلال دور المجموعات، كانت ترشح وصول منتخبنا لأدوار متقدمة بنسبة 50 %».

وأوضح: «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان بمثابة الحافز والدافع للاعبين قبل مواجهة أستراليا، وهو ما ساهم في زيادة الروح القتالية لدى لاعبينا، والدليل، التصرف القتالي من قبل المدافع فارس جمعة، والذي أصر على إكمال المباراة، رغم أن الإصابة التي تعرض لها في الرأس، كانت تتطلب عدم عودته على الملعب، لأن أي احتكاك، ربما يؤدي لخطورة أكبر، ولكن الحمد لله أن الأمور مرت على خير، وهذه الروح التي نتحدث عنها، والتي يجب على زملائي اللاعبين التحلي بها في الدور قبل النهائي، وثقتي كبيرة في تخطينا للمنافس في الدور المقبل، ووصولنا إلى المباراة النهائية».