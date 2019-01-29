حسن إسماعيل: الهجوم سلاح الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالب حسن إسماعيل مدرب حراس منتخبنا الوطني السابق، بضرورة قيام الأبيض بزمام المبادرة الهجومية خلال مباراته اليوم في الدور قبل النهائي، والسعي لتسجيل هدف مبكر من أجل إرباك حسابات المنافس ورفع معنويات اللاعبين، وقال: ثقتنا كبيرة بقدرة نجومنا على بذل أقصى جهد لهم من أجل نيل شرف التأهل إلى المباراة النهائية لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وأبدى حسن إسماعيل إعجابه بأداء المنتخب خلال مباراته الماضية أمام أستراليا، وقال أتمنى أن نتبع الأسلوب الفني والتعامل مع المجريات بنفس أسلوب تعاملنا مع مباراة أستراليا من خلال المباغتة الهجومية، مع تأمين الشق الدفاعي. وأضاف حسن إسماعيل قائلاً: لا خوف على منتخبنا، وفي ظل الروح القتالية للاعبينا والعزيمة القوية والرغبة في تحقيق الفوز مع المساندة الجماهيرية كلها عوامل تدعونا للتفاؤل، فقط لا نريد من لاعبينا سوى التركيز التام خلال زمن المباراة.

وأشار حسن إسماعيل إلى اكتساب لاعبينا خبرة البطولة، بعد أن لعب كل لاعب 5 مباريات قوية، ولذلك بدأ شبابنا يؤدون بشكل طيب، بعد أن خفت الضغوط عنهم.