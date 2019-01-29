التوأم مير: «قدام يا منتخبنا»

المصدر: دبي-علي الظاهري

بصوت واحد.. ونحو هدف واحد.. هتف التوأم الأشهر في ملاعب الكرة الإماراتية ونجما المنتخب سابقاً عيسى وإبراهيم مير قائلين: «جدام يا منتخبنا» من أجل تحقيق المجد الآسيوي، مطالبين اللاعبين بمزيد من التركيز والظهور بروح قتالية وأداء مميز على غرار المشهد الأخير أمام منتخب أستراليا حامل اللقب الذي قهره الأبيض.

وقال عيسى مير لـ«البيان الرياضي» إن منتخبنا الوطني تنتظره مباراة مصيرية اليوم في نصف النهائي تتطلب مزيداً من التركيز، مشيراً إلى أهم مكاسب المنتخب من المباراة الأخيرة بخلاف النتيجة، وهو دعم الجمهور بأعداد غفيرة ما يعطي المنتخب جرعة إضافية قوية أمام المنافس على غرار المشهد الأخير الذي رسم فيه الجمهور أجمل صورة من التفاعل مع اللاعبين.

أداء مميز

كما شدد على ضرورة عدم استباق الأحداث والتطرق إلى الاقتراب من النهائي، وقال: المنتخب قادر على تقديم أداء مميز وخاصة في ظل وجود العوامل المساعدة عبر استثمار عاملي الأرض والجمهور فضلاً عن مساندة ودعم المسؤولين وأصحاب السمو الشيوخ وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان تواجد سموه في المباراة قبل الأخيرة بمثابة دعم إضافي وكبير للاعبين.

روح قتالية

وأضاف عيسى مير، إن الروح القتالية ظهرت في المباراة الأخيرة أمام أستراليا، وتعد التشكيلة الأخيرة هي الأفضل على مستوى اللاعبين الجاهزين، مشيراً إلى أن المدرب الإيطالي زاكيروني حالفه التوفيق في المباراة الأخيرة بسبب الظروف الصعبة التي عانى منها المنتخب في الفترة السابقة مثل وجود إصابات في صفوف اللاعبين وأبرزهم غياب عمر عبدالرحمن «عموري» والتي قصمت ظهر المدير الفني بسبب عدم وجود العنصر البديل بإمكانيات «عموري» وغيرها من العوامل الأخرى التي ساهمت في غياب الاستقرار عن «الأبيض».

مجهود كبير

بدوره، شاطره الرأي شقيقه إبراهيم مير الذي أشاد بالمجهود الكبير المبذول من قبل اللاعبين في المباراة الماضية أمام منتخب أستراليا حامل اللقب، وقال إن كتيبة الأبيض تسلحت بالحماس والروح القتالية والعزيمة والإصرار أمام «الكنغارو» ما حجب الرؤية عن بعض النقاط السلبية التي يعاني منها الأبيض، مشيراً إلى أن المباراة الماضية شهدت لحمة مجتمعية جميلة بالتفاف جميع الجماهير حول المنتخب ودعم المسؤولين ودعم القيادة الرشيدة ما يعد حافزاً لاستمرار العروض المميزة في المواجهة المقبلة فضلاً عن التركيز العالي والابتعاد عن الأخطاء الفردية في المباراة المصيرية التي لا تحتمل الخسارة.

تجارب ودية

وقال إبراهيم مير إن حالة التشاؤم صاحبت المنتخب في السابق بسبب سوء النتائج والإعداد سواء على مستوى التجارب الودية أو غيرها من العوامل الأخرى، إلا أن مرحلة بعد أخرى تثبت كتيبة الأبيض أنها قادرة على تحقيق التطلعات والأهداف، مطالباً جميع اللاعبين بمواصلة العطاء السابق وبذل أقصى الطاقات. واستطرد: الشارع الرياضي مفعم بالحماس والتفاؤل تجاه المرحلة المقبلة، وأعتقد أن هذا الشعور يشعر به اللاعبون حالياً، ولا سيما بعد وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما كان له الأثر البالغ والكبير على جميع اللاعبين في المباراة الأخيرة أمام أستراليا.